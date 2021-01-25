Эксперты просчитывают, на каких валютах россиянам можно заработать в 2021 году

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25 января 2021, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Россиянам в 2021 году для более выгодных инвестиций имеет смысл обратить внимание на евро и юань, на австралийский и канадский доллар, на валюты развивающихся стран - бразильский реал и мексиканский песо, но не турецкую лиру.

По мнению экспертов, американский доллар, швейцарский франк и британский фунт не принесут значительного дохода.

Управляющий директор НРА Сергей Гришунин считает, что ФРС США будет реализовывать политику "слабого доллара". По мнению этого аналитика, вложения в евро могут принести больший доход, чем в долларах США.

Гришунин советует присмотреться к китайскому юаню, который может продолжать дорожать по отношению к доллару и евро. По мнению эксперта, инвесторам в этом году стоит избегать слабых валют развивающихся стран, таких как турецкая лира. И не стоит забывать про стабильный швейцарский франк. Но эту валюту вряд ли удастся выгодно купить или продать из-за больших различий курса при обмене, что снижает его инвестиционную привлекательность.

Инвестиционный аналитик "Открытие брокер" Константин Бушуев считает, что сейчас можно обратить внимание на "сырьевые" валюты - австралийский и канадский доллар, на бразильский реал и мексиканский песо. Эксперт отметил, что сами валюты не являются доходными инструментами, поскольку не приносят дивиденда или дохода по процентам и могут колебаться в долгосрочно устойчивых диапазонах.

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