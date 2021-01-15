Журнал The Economist признал российский рубль недооценённой на 70% валютой

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 января 2021, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

По мнению редакции, российский курс занижен почти на 70%. Несмотря на значительное падение рубля по отношению к доллару, показатели индекса бигмака остались без изменений.



Индекс бигмака строится на сопоставлении цены бургеров в «Макдоналдсах» во всех государствах мира. Он показывает справедливость оценки стоимости мировых валют в сопоставлении с американским долларом. За прошлый год цена одного бигмака оставалась без изменений, даже при растущей инфляции.



Расхождение показателей индекса также наблюдалось в Аргентине несколько лет назад. Тогда правительство страны пыталось скрыть уровень инфляции в государстве.



Если исключить спекулятивные факторы, санкции, политику Министерства финансов, то объективная стоимость рубля будет заметно отличаться от текущего показателя. Отклонение произошло в 2014 году, когда он «отправился в свободное плавание».



Ряд экспертов считает, что цена на бургер используется в качестве определённого показателя исключительно как забавный факт. Никто из серьёзных экономистов не пользуется им в качестве объективного аргумента.



