Журнал The Economist признал российский рубль недооценённой на 70% валютой

По мнению редакции, российский курс занижен почти на 70%. Несмотря на значительное падение рубля по отношению к доллару, показатели индекса бигмака остались без изменений.
Индекс бигмака строится на сопоставлении цены бургеров в «Макдоналдсах» во всех государствах мира. Он показывает справедливость оценки стоимости мировых валют в сопоставлении с американским долларом. За прошлый год цена одного бигмака оставалась без изменений, даже при растущей инфляции.
Расхождение показателей индекса также наблюдалось в Аргентине несколько лет назад. Тогда правительство страны пыталось скрыть уровень инфляции в государстве.
Если исключить спекулятивные факторы, санкции, политику Министерства финансов, то объективная стоимость рубля будет заметно отличаться от текущего показателя. Отклонение произошло в 2014 году, когда он «отправился в свободное плавание».
Ряд экспертов считает, что цена на бургер используется в качестве определённого показателя исключительно как забавный факт. Никто из серьёзных экономистов не пользуется им в качестве объективного аргумента.
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