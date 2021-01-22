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Несмотря на Навального. Депутат Госдумы Завальный заявил, что «Северный поток – 2» будет завершен

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Несмотря на Навального. Депутат Госдумы Завальный заявил, что «Северный поток – 2» будет завершен
трубы для строительства газопровода, Stefan Sauer/dpa

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на пресс-конференции в пятницу заявил, что проект "Северный поток – 2" будет реализован, несмотря на все сложности, с которыми он столкнулся.

Завальный подчеркнул, что газопровод будет достроен и добавил, что это понимают все "здравомыслящие люди". По словам председателя комитета ГД по энергетике, амбиции отдельных стран и их желание продвинуть собственные интересы станут некоторым препятствием, однако в итоге проект будет реализован.

Павел Завальный уточнил, что к настоящему времени удалось решить главную проблему – найти технологическую возможность для завершения строительства "Северного потока – 2". Он также обратил внимание на то, что сроки реализации данного проекта могут быть скорректированы.

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