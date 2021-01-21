Леонид Слуцкий: судя по высказываниям Ангелы Меркель, никто не будет останавливать из-за Навального «Северный поток-2»

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21 января 2021, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что призывы Европарламента к немедленному блокированию проекта «Северный поток – 2» и санкциям из-за ареста Навального являются формой вмешательства и давления на правосудие.

По его мнению, принятая Европарламентом резолюция является ярчайшим проявлением двойным стандартов.

«Тональность резолюции ЕП повторяет комментарии представителей иностранных государств при задержании «берлинского пассажира» и полностью игнорирует такие понятия как «выполнение закона» и «логика правовых действий». Мы уже не удивляемся антироссийской ангажированности и предсказуемости европарламентариев. Их позиция – не самое сильное звено в цепи большой провокации, где западные стратеги играют Навальным как пешкой», - считает Леонид Слуцкий.

«Стоит напомнить, что все подобные резолюции носят рекомендательный характер и служат для поддержания русофобского фона по отвлечению внимания от проблем с состоянием демократических свобод в западных странах. И судя по высказываниям канцлера ФРГ Ангелы Меркель, никто не собирается бежать и останавливать из-за Навального «Северный поток-2». Так что - выстрел как всегда громкий, но вхолостую», - заключил глава комитета Госдумы по международным делам.