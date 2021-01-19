Эксперт Манкевич считает, что бурный рост банкротств – вопрос времени

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19 января 2021, 20:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Малое предприятие. Фото: сайт ГД.

Снижение числа банкротств в 2020 году связано с мораторием на банкротство, который завершился 7 января, поэтому бурный рост банкротств – вопрос времени. Так считает президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

По его словам, многие малые и средние предприятия понесли существенный ущерб и подадут на банкротство. Основными потерпевшими в этой ситуации станут государство, которое не получит часть налогов, и часть сотрудников, которым недобросовестный работодатель решил не заплатить часть зарплат. Большому бизнесу государство не даст разориться.

«Банкротство – это нормальная часть экономической жизни, как и ампутация — нормальный раздел хирургии, но если можно избежать крайних мер, то лучше их избегать», – считает эксперт.

Манкевич отмечил, что этому поможет ряд мер: повышение прозрачности госзакупок и упрощение доступа микро-предприятий и МСП к участию в них, а также рост доступности кредитов для МСП, которые по ключевой ставке сегодня не кредитуются.

Ранее сообщалось, что новый год в России начнется с волны банкротств.