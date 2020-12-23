Новый год в России начнётся с волны банкротств

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 декабря 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Согласно официальной статистике, российское государство справляется с вызовами пандемии. Количество банкротств компаний сокращается, долги не растут, ситуация стабилизируется.



Но бизнесмены и эксперты не могут согласиться с такими данными. По их мнению, вал исков о банкротстве начнётся сразу с началом нового года. Если после весеннего локдауна в нашей стране не открылось порядка 20% ресторанов, 30% фитнес-клубов, то после осенне-зимнего карантина ситуация будет намного сложнее.



Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования не исключают появления безнадёжных ссуд, необходимости реструктуризации кредитов. Пока что банки не предъявляют к заёмщикам претензии из-за действующего в стране моратория на банкротства. Он был введён в апреле 2020 года. Его действие заканчивается 7 января, после чего суды будут завалены исками о банкротстве.



Массовые банкротства представляют серьёзную опасность для экономики любого государства. Банкротство одной компании вызывает цепную реакцию. В конечном счёте, это негативно скажется на самой банковской системе. Кредиторы не смогут выдавать новые займы из-за плохого состояния балансов.



В перечень негативных последствий банкротств также необходимо добавить сокращение рабочих мест, рост безработицы, падение реальных доходов граждан.



