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Эксперт Олег Богданов рассказал о курсе доллара на следующей неделе

, 20:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Эксперт Олег Богданов рассказал о курсе доллара на следующей неделе
доллар, фото: pixabay.com

Хотя в общем эксперты довольно позитивно оценивают позицию рубля, нельзя не отметить отрицательные тенденции, которые сформировались на финансовом рынке России, отмечает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

"Думаю, что на следующей неделе начнется ослабление нашей валюты. Сначала пара доллар-рубль уйдет к верхней планке диапазона 72.6−76. Поддержат это движения и покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, которые начались с 15 января», — спрогнозировал эксперт.

Ранее независимый эксперт Роман Блинов высказал мнение, что курс российской национальной валюты на настоящий момент локально укрепляется. 

НС

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