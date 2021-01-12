ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

Эксперт Роман Блинов оценил ситуацию на валютном рынке

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт Роман Блинов оценил ситуацию на валютном рынке
фондовый рынок, фото: pixabay.com

Независимый эксперт Роман Блинов высказал мнение, что курс российской национальной валюты на настоящий момент локально укрепляется. Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 4 января.

Курс доллара также снизился до 74,05 рублей. "Ещё вчера курс европейской валюты к доллару США опустился ниже отметки $1,22 за евро, что свидетельствует о спросе глобальных игроков по фондовому и прочим финансовым рынкам на американский доллар", - рассказал эксперт в беседе с RT. Роман Блинов считает, что, по всей видимости, в рамках возможной коррекции на фондовом рынке США некоторые игроки довольно сильно увеличили свои позиции к доллару. Он добавил, что отсюда можно сделать вывод "о локальном укреплении курса российской национальной валюты".

НС

В мире

ФБР предупреждает о возможности возникновения вооруженных выступлений протестующих на территории США

ФБР предупреждает о возможности возникновения вооруженных выступлений протестующих на территории США

ФБР предупреждает о планах проведения общенациональных вооруженных протестов на следующей неделе. Капитолии штатов усиливают безопасность на фоне новых проблем.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью