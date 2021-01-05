Экономист Гинько оценил прогноз о том, что предпочтительной валютой для сбережений в 2021 году будет евро

Аргументы Недели → Экономика 13+

5 января 2021, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

евро, pixabay.com

Преподаватель РАНХиГС при президенте России, экономист Владислав Гинько во вторник, 5 января, оценил информацию о том, что в текущем году предпочтительной валютой для сбережений будет евро.

Ранее соответствующее мнение выразил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Владислав Гинько в беседе с RT отметил, что в еврозоне сохраняются проблемы в банковской сфере, возникшие еще до пандемии коронавируса. Они связаны с тем, что уровень госдолга в значительной мере перегружен. По словам специалиста, проблема евро заключается в том, что нельзя знать, какое их количество будет напечатано. Он добавил, что если в ряде европейских стран вновь введут полный локдаун, это существенно отразится на перспективах данной валюты.

Гинько обратил внимание на то, что сейчас, если есть малейшие сигналы о том, что не вводится полный карантин или не ужесточаются меры в ряде стран ЕС, нефть сразу растет в цене. В ответ на это рубль начинает укрепляться. Именно поэтому, когда тема локдаунов исчезнет, нефть подорожает и "потянет" за собой рубль в плане укрепления.