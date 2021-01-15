Мордашов заявил о катастрофе для России при экономической изоляции
15 января 2021, 21:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Глава совета директоров "Северстали" и ее основной акционер Алексей Мордашов заявил, выступая на Гайдаровском форуме, что экономическая изоляция обернется для России "полной катастрофой".
Как отметил Мордашов, Россия очень сильно зависит от экспорта и импорта. При экономической изоляции национальная экономика "сожмется раза в два, мы просто физически встанем".
По словам Мордашова, российским гражданам будет нанесен "тяжелейший удар", если их лишат возможности покупать кока-колу, иностранные машины, информационные услуги. Бизнесмен считает искусственными разговоры о теоретической возможности изоляции страны.
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