РБК: миллиардер Мордашов отправил сына в армию из-за нежелания учиться

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12 января 2021, 21:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Алексей Мордашов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сын миллиардера Алексея Мордашова Никита ушел служить в армию после того, как его отчислили из Высшей школы экономики, в которой он учился на платном отделении факультета мировой экономики и мировой политики.

Об этом сообщил Forbes, ссылаясь на источники. Собеседник РБК уточнил, что в армию Никиту отправил отец, так как отпрыск не пожелал учиться. Как можно увидеть на сайте образовательной программы, к концу года обучения у Никиты был один из самых низких рейтингов (2,6 из 10). Летом наследник миллиардера был отчислен.

В настоящий момент состояние Алексея Мордашова составляет 23,1 миллиарда долларов.