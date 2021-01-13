Politiken: еще одна компания покинула проект «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций
13 января 2021, 17:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: Politiken
Датская газета Politiken сообщила, что перспектива введения санкций со стороны США заставила консалтинговую фирму Rambøll отказаться от участия в последней части реализации проекта "Северный поток – 2".
Подчеркивается, что речь идет о серьезных адресных экономических санкциях в отношении крупной датской фирмы со стороны Соединенных Штатов Америки.
Издание в среду, 13 января, подчеркнуло, что фирма Rambøll стала жертвой конфликта, разгоревшегося из-за проекта строительства газопровода "Северный поток – 2", который ведет из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон.
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