Politiken: еще одна компания покинула проект «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций

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13 января 2021, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Politiken

трубы для строительства газопровода, Jens Büttner/dpa

Датская газета Politiken сообщила, что перспектива введения санкций со стороны США заставила консалтинговую фирму Rambøll отказаться от участия в последней части реализации проекта "Северный поток – 2".

Подчеркивается, что речь идет о серьезных адресных экономических санкциях в отношении крупной датской фирмы со стороны Соединенных Штатов Америки.

Издание в среду, 13 января, подчеркнуло, что фирма Rambøll стала жертвой конфликта, разгоревшегося из-за проекта строительства газопровода "Северный поток – 2", который ведет из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон.