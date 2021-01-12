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Британский депутат Кочински назвал «чрезвычайно опасным» газопровод «Северный поток – 2»

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Британский депутат Кочински назвал «чрезвычайно опасным» газопровод «Северный поток – 2»
трубы для строительства газопровода, Stefan Sauer/dpa

Британский парламентарий-консерватор Дэниел Кочински призвал правительство страны ввести санкции против газопровода "Северный поток – 2", который, по его мнению, является "чрезвычайно опасным".

Кочински уточнил, что Великобританию больше не сдерживает членство в Европейском Союзе, поэтому страна должна следовать за "американскими друзьями" и вводить санкции против каждой компании, которая участвует в строительстве "Северного потока – 2".

По мнению депутата, данный газопровод является реальной проблемой и представляет опасность тем, что в обход всех газовых и нефтяных сетей "ведет напрямую в Россию", проходя через территории стран НАТО.

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