Британский депутат Кочински назвал «чрезвычайно опасным» газопровод «Северный поток – 2»
12 января 2021, 14:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Британский парламентарий-консерватор Дэниел Кочински призвал правительство страны ввести санкции против газопровода "Северный поток – 2", который, по его мнению, является "чрезвычайно опасным".
Кочински уточнил, что Великобританию больше не сдерживает членство в Европейском Союзе, поэтому страна должна следовать за "американскими друзьями" и вводить санкции против каждой компании, которая участвует в строительстве "Северного потока – 2".
По мнению депутата, данный газопровод является реальной проблемой и представляет опасность тем, что в обход всех газовых и нефтяных сетей "ведет напрямую в Россию", проходя через территории стран НАТО.
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