Svenska Dagbladet: Швеция опасается газовой войны из-за «Северного потока - 2»

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11 января 2021, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Svenska Dagbladet

фото: Северный поток - 2, Weiser Martin/globallookpress.com

В Швеции предполагают, что победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США чревата эскалацией газовой войны в непосредственной близости от страны из-за трубопровода «Северный поток - 2».

«Джо Байден, если это возможно, даже более жесткий его [газопровода] противник, чем Дональд Трамп … вступление Байдена в должность не предвещает изменений в отношении Вашингтона к российскому проекту», - сообщает газета Svenska Dagbladet.

Еще будучи вице-президентом Байден заявлял, что с трубопроводами по дну Балтийского моря Европа «станет еще более зависимой» от российского голубого топлива, отметил автор материала. По его словам, избранный президент назвал лучшей альтернативой этому поставки сжиженного природного газа из США.

Однако журналист считает, что для Швеции вопрос «Северного потока - 2» уже решен, поскольку в июне 2018 года правительство одобрило прокладку газопровода через экономическую зону страны. При этом на уровне ЕС данная тема вызывает политические споры из-за угрозы американских санкций, уточнил он. Автор добавил, что в политическом плане «Северный поток – 2» может рассчитывать на постоянную поддержку правительства Германии.