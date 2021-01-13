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Эксперт Юшков объяснил возможные причины роста цен на нефть

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт Юшков объяснил возможные причины роста цен на нефть
НПЗ. Фото: pixabay.com

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов поднималась выше 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля по ряду причин.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков считает, что один из факторов – это понижение объёма добычи в рамках ОПЕК+, второе – «это надежда на то, что массовая вакцинация во всём мире приведёт к победе над коронавирусом», сообщает RT.

«Другими словами, карантин отменят, люди будут больше перемещаться и тратить больше топлива на эти перемещения, следовательно, спрос восстановится», – сказал эксперт.

Еще один фактор, по словам Юшкова, который тоже влияет на цену, – это смена власти в США.

ДВа

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