Эксперт Юшков объяснил возможные причины роста цен на нефть
13 января 2021, 13:50[ «Аргументы Недели» ]
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов поднималась выше 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля по ряду причин.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков считает, что один из факторов – это понижение объёма добычи в рамках ОПЕК+, второе – «это надежда на то, что массовая вакцинация во всём мире приведёт к победе над коронавирусом», сообщает RT.
«Другими словами, карантин отменят, люди будут больше перемещаться и тратить больше топлива на эти перемещения, следовательно, спрос восстановится», – сказал эксперт.
Еще один фактор, по словам Юшкова, который тоже влияет на цену, – это смена власти в США.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.