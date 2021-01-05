Стоимость нефти марки WTI превысила 50 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года

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5 января 2021, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

нефть, pixabay.com

Вечером во вторник, 5 января, стоимость нефти марки WTI превысила 50 долларов за баррель. Согласно последней информации, поступившей с торгов, это произошло впервые с 26 февраля 2020 года.

Уточняется, что по состоянию на 18.58 по московскому времени цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 4,01 процента и составила 53,14 доллара за баррель.

Что касается февральских фьючерсов на нефть марки WTI, то они выросли в цене на 4,62 процента и достигли показателя 49,81 доллара за баррель. Несколькими минутами ранее стоимость WTI на торгах превышала 50 долларов за баррель.