Прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании возобновят в январе
7 января 2021, 18:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне королевства. Теперь компания может возобновить укладку труб.
«Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства "Северного потока - 2". Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года», - уточнил глава пресс-службы Туре Фалбе-Ханссон.
Отмечается, что перед возобновлением работ компания Nord Stream 2 AG должна представить скорректированный график, утверждать его не требуется. По предварительным данным, укладку труб по двум параллельным веткам«Северного потока - 2»в начнет баржа «Фортуна».
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