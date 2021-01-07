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Прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании возобновят в январе

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании возобновят в январе
труба, фото: Jens Büttner/dpa/ globallookpress.com

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне королевства. Теперь компания может возобновить укладку труб. 

«Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства "Северного потока - 2". Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года», - уточнил глава пресс-службы Туре Фалбе-Ханссон.

Отмечается, что перед возобновлением работ компания Nord Stream 2 AG должна представить скорректированный график, утверждать его не требуется. По предварительным данным, укладку труб по двум параллельным веткам «Северного потока - 2» в  начнет баржа «Фортуна»

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