Болгарский политолог Дюлгерова: США бессильны перед «Северным потоком – 2»
21 декабря 2020, 10:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: Труд
Болгарский политолог, доктор экономических наук Нина Дюлгерова заявила, что у Соединенных Штатов нет инструментов, чтобы остановить строительство газопроводов из России в Европу.
«Россия достроит "Северный поток — 2". Американцы бессильны, потому что не могут предложить альтернативу», - высказал она.
Дюлгерова отметила, что контроль над рынком энергетики очень важен для расширения экономического и политического влияния, однако США не смогут повилять на завершение проектов «Северный поток - 2» и «Балканский поток». По ее словам, Болгария стремится к мирным и предсказуемым отношениям с Россией, но Вашингтон хочет усилить напряженность между Москвой и Софией.
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