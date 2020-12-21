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Болгарский политолог Дюлгерова: США бессильны перед «Северным потоком – 2»

, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Труд

Болгарский политолог Дюлгерова: США бессильны перед «Северным потоком – 2»
фото: Северный поток - 2, Nord Steram 2 / globallookpress.com

Болгарский политолог, доктор экономических наук Нина Дюлгерова заявила, что у Соединенных Штатов нет инструментов, чтобы остановить строительство газопроводов из России в Европу.

«Россия достроит "Северный поток — 2". Американцы бессильны, потому что не могут предложить альтернативу», - высказал она.

Дюлгерова отметила, что контроль над рынком энергетики очень важен для расширения экономического и политического влияния, однако США не смогут повилять на завершение проектов «Северный поток - 2» и «Балканский поток». По ее словам, Болгария стремится к мирным и предсказуемым отношениям с Россией, но Вашингтон хочет усилить напряженность между Москвой и Софией.

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