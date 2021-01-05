WSJ сообщает, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по нефти

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5 января 2021, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Wall Street Journal

добыча нефти, pixabay.com

Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило во вторник, 5 января, что Москва и Эр-Рияд смогли договориться о том, как изменить квоты на добычу нефти в феврале текущего года.

Согласно последней информации, РФ и Саудовская Аравия договорились о сохранении текущего уровня добычи нефти в феврале, а с весны условились увеличить производство.

Подчеркивается,что стороны планировали прийти к компромиссу еще в минувший понедельник, но страны ОПЕК+ не смогли достичь консенсуса и продолжили встречу сегодня. Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что вчера рассматривались два сценария: увеличить на полмиллиона баррелей в сутки добычу нефти в феврале или сохранить январские показатели. Россия, по словам источников, голосовала на первый вариант, а второй поддерживала Саудовская Аравия и большинство других государств.