Минтруд рассчитал размер прожиточного минимума за 2020 год - 11 301 рубль

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31 декабря 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минтруда РФ

mintrud.gov.ru

Министерство труда и социальной защиты РФ провело предварительный расчет прожиточного минимума на душу населения за 2020 год: он составит 11 301 рубль. Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12 223 рубля, для пенсионеров – 9 299 рублей, для детей – 11 203 рубля.

Это данные предварительного расчета размера прожиточного минимума на основе цен на товары, включенных в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 года.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет, многие региональные меры поддержки.

В 2020 году прожиточный минимум складывается как среднее арифметическое поквартальных значений прожиточного минимума. Прожиточный минимум 2020 года, в свою очередь, исчислялся на основе данных Росстата о стоимости продуктов, включенных в состав потребительской корзины.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год. И если прежде прожиточный минимум определялся на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он устанавливается как соотношение с медианным среднедушевым доходом.

Прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составит 11 653 рубля, трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11303 рубля, для пенсионеров – 10022 рубля.