Экономист Масленников перечислил причины повышения курса евро

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30 декабря 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

евро, фото: pixels.com

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прокомментировал превышение курсом евро отметки в 92 рубля. По его словам, носят преимущество внешние причины.

«Во-первых, рынки, естественно, отреагировали на принятие американского пакета стимулов в $900 млрд.... Второй момент, который подтолкнул евро даже в большей степени, - это серьёзная переоценка прогноза на следующий год...», - пояснил он RT.

Масленников отметил, что на сегодняшний день рынок валют в целом подвержен резким колебаниям. Он добавил, что это обычная ситуация, связанная с предновогодним разогревом рынков, и призвал не удивляться. Частично она перейдёт на следующий год, для рубля эта новость некритична, уточнил эксперт.

Экономист уверен, что в дальнейшем цена евро будет находиться «в коридоре 90 ... 92 рубля, колеблясь при этом достаточно серьёзно».

Ранее аналитики посоветовали в 2021 году «держаться от доллара подальше».