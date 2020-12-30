Аналитики посоветовали в 2021 году «держаться от доллара подальше»

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 декабря 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Экономические аналитики посоветовали россиянам в 2021 году «держаться от доллара подальше». Эксперты банковского сектора считают, что глобальная экономика будет испытывать трудности в следующем году, но серьезного мирового кризиса в экономике можно не опасаться.

Аналитики предполагают - депозиты будут неплохим вариантом для хранения личных сбережений, но не долларовые.

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди, отвечая на вопрос о хранении денег, сказал: «Банки на развитых рынках обычно становятся полезными во многих случаях, особенно в ЕС, и мы не видим особого риска для вкладчиков в крупных странах».

По словам этого эксперта, в хранении денег в местной валюте всегда есть портфельный риск. «Поэтому, как минимум, важно хеджироваться, если у вашего портфеля есть высокий валютный риск или есть несовпадение между вашими доходами и обязательствами», - пояснил Харди.

Специалист по инвестициям Дмитрий Полевой советует: «Если есть расходы в валюте – часть (20-30%) сбережений можно держать в валюте, но сейчас ставки по валюте нулевые, да и на более длинном горизонте в рублевом эквиваленте валютные позиции могут быть убыточны».