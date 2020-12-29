Над какими денежными операциями в России с 10 января 2021 года власти усилят контроль

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29 декабря 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПРАЙМ

фото: pixabay.com

С 10 января 2021 года, после вступления в России в силу поправок в «антиотмывочный закон» закон № 115-ФЗ, власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики.

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев пояснил, что это актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику, - сообщает «Прайм». Эксперт уточнил, что нововведением станет контроль над операциями почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью свыше 600 тысяч рублей.

Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнерства. Затронут поправки и перечень контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей — к ним, в частности добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.

Дорофеев подчеркнул, что поправки не отразятся на работе добросовестных экономических агентов, но повлияют на тех, кто ведет двойную бухгалтерию.

Напомним, с вступлением в силу поправок к федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём» с 10 января 2021 года в России вводятся новые правила оплаты наличными.