Эксперт Миронов считает, что России не грозит отключение от SWIFT

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28 декабря 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

Администрация Байдена вряд ли введет против России «жесткие санкции», включающие отключение от системы SWIFT. Так считает замдиректора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

По словам эксперта, пока Байден будет входить в курс дела и будет меняться администрация, никаких санкций приниматься не будет, потому что остается возможность для торга. Он также отметил, что с учетом сложной обстановки, которая в период пандемии даже у такой сильной экономики как США есть, они могут постараться выйти на «какие-то политические договоренности, когда санкции станут не нужны».

«Байден - человек достаточно осторожный, знает Россию, он сюда приезжал еще при КПСС. Наверное, он постарается использовать свои знания российской специфики», – сказал Миронов.

Эксперт добавил, что в плане экономики американцы очень прагматичные, и санкции вводят, только если это не наносит им ущерба.

«В отличие от нас себе в ногу они стрелять не будут», – заключил эксперт.

Ранее Западу предрекли «финансовый апокалипсис» после отключения России от SWIFT.