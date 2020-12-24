Почти половина россиян осталась без сбережений

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 декабря 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Длительный кризис, обесценивание рубля научили россиян жить в жёстких финансовых условиях. Сервис работы SuperJob провёл исследование, в котором выяснил особенности планирования бюджетов семей. Порядка 40% респондентов уверены, что им хватит запасов только на ближайшие 6 месяцев. Ещё треть вообще не ведут учёта денежных средств.



Россияне были вынуждены упростить семейную бухгалтерию до минимума. Многим средств хватает исключительно на продукты питания, одежду, коммунальные расходы.



Почти половина опрошенных указала на отсутствие финансовой подушки. Ещё 14% сообщили о наличии средств, которых может хватить на пару месяцев, в случае потери основного источника доходов.



Большую часть накоплений россияне потратили во время весеннего карантина. Люди не исключают, что доходы будут падать и дальше. Причём такие опасения являются ключевыми практически у 70% россиян. Коронакризис перестроил модель поведения людей. Граждане переходят к сберегательной системе ведения своего хозяйства. Многие поняли, что в любом случае требуется создавать резерв. Некоторые люди в «запас» переложили средства, которые откладывали на отпуск и заграничные поездки.



