ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

Экономист Калугин заявил о бессмысленности валютных вкладов

, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Экономист Калугин заявил о бессмысленности валютных вкладов
доллары, pixabay.com

Экономист Виталий Калугин в рамках разговора с журналистами в четверг заявил, что гражданам России следует воздержаться от валютных вкладов из-за прогнозируемой нулевой или отрицательной доходности.

Калугин отметил, что проценты по валютным вкладам превратились "практически ни во что", вследствие чего держать валюту в банках становится бессмысленно. Экономист добавил, что российские банки посредством ЦБ пытались пролоббировать тему отрицательных валютных ставок с положительным депозитом, но им не позволили этого сделать. Именно поэтому финансовым организациям пришлось практически обнулить депозитные ставки.

Эксперт в ходе беседы с URA.RU предложил в качестве альтернативы валютным вкладам биржевые инструменты с низким риском. Другой альтернативой является недвижимость.

ЕТ

В мире

Американский журнал National Review: по итогам войны в Карабахе он стал «новой территорией России»

Американский журнал National Review: по итогам войны в Карабахе он стал «новой территорией России»

По итогам конфликта в Нагорном Карабахе данный закавказский регион превратился в «новую территорию России». Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах американской прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью