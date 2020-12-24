Экономист Калугин заявил о бессмысленности валютных вкладов
24 декабря 2020, 12:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Экономист Виталий Калугин в рамках разговора с журналистами в четверг заявил, что гражданам России следует воздержаться от валютных вкладов из-за прогнозируемой нулевой или отрицательной доходности.
Калугин отметил, что проценты по валютным вкладам превратились "практически ни во что", вследствие чего держать валюту в банках становится бессмысленно. Экономист добавил, что российские банки посредством ЦБ пытались пролоббировать тему отрицательных валютных ставок с положительным депозитом, но им не позволили этого сделать. Именно поэтому финансовым организациям пришлось практически обнулить депозитные ставки.
Эксперт в ходе беседы с URA.RU предложил в качестве альтернативы валютным вкладам биржевые инструменты с низким риском. Другой альтернативой является недвижимость.
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