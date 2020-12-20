Аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков объяснил, за счет чего вырастет рубль

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20 декабря 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

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У рубля достаточно высокие шансы вырасти на будущей неделе. На укрепление рубля может повлиять «порча» доллара, и рубль будет получать поддержку налогового периода.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков считает, что США, вероятно, примут очередной стимулирующий пакет в объёме $ 900 млрд, но уже в январе-феврале начнётся обсуждение следующих мер. По данным эксперта, ФРС обещала покупать облигации минимум на $ 120 млрд в месяц до момента достижения максимальной занятости и целевой инфляции. Но в самой ФРС ждут наступления этих времён лишь к 2023 году. Соответственно, дальнейшая «порча» доллара продолжится, что будет способствовать укреплению рубля.

Он отметил, что агрессивная мягкая политика ФРС, начало вакцинации в различных странах и восстановление цен на нефть позитивно сказывается на курсе рубля.

«Также на горизонте недели рубль будет получать поддержку налогового периода. Зимний туристический сезон вряд ли внесёт свои коррективы, так как спрос на зарубежные поездки в условиях второй волны COVID-19 будет низким» - сказал аналитик в интервью «Свободной прессе».

По мнению Елисеева, рубли может закрепиться ниже отметки 73,0 за доллар и начать движение в сторону 72,0.

Аналитик Марк Гойхман спрогнозировал показатели первого дня торгов Московской биржи в 2021 году.