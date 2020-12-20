Аналитик Гойхман спрогнозировал курс рубля на первых торгах в 2021 году

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20 декабря 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

деньги, фото: pixels.com

Аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман спрогнозировал показатели первого дня торгов Московской биржи в 2021 году. По его словам, актуальным будет коридор курса в 72,5 - 74,7 руб/дол и 88,3 - 90,8 руб/евро.

Торги на Мосбирже стартуют 4 января.

«Общее настроение инвесторов остается в целом позитивным. Оно диктуется ожиданием будущего действия начавшейся вакцинации и принятия уже до конца декабря Конгрессом США дополнительных денежных стимулов на сумму 900 миллиардов долларов», - высказал он.

Гойхман отметил, что влияние на рубль окажет решение ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки в размере 4,25%. В регуляторе объяснили, что это связано с ожидаемым ускорением инфляции. Аналитик считает, что инфляция составит 5% в первом квартале 2021 года. Такая ситуация может натолкнуть инвесторов на мысль о будущем снижении доходности вложений в рублевые активы.