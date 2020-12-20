Аналитик Гойхман спрогнозировал курс рубля на первых торгах в 2021 году

Аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман спрогнозировал показатели первого дня торгов Московской биржи в 2021 году. По его словам, актуальным будет коридор курса в 72,5 - 74,7 руб/дол и 88,3 - 90,8 руб/евро.
Торги на Мосбирже стартуют 4 января.
«Общее настроение инвесторов остается в целом позитивным. Оно диктуется ожиданием будущего действия начавшейся вакцинации и принятия уже до конца декабря Конгрессом США дополнительных денежных стимулов на сумму 900 миллиардов долларов», - высказал он.
Гойхман отметил, что влияние на рубль окажет решение ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки в размере 4,25%. В регуляторе объяснили, что это связано с ожидаемым ускорением инфляции. Аналитик считает, что инфляция составит 5% в первом квартале 2021 года. Такая ситуация может натолкнуть инвесторов на мысль о будущем снижении доходности вложений в рублевые активы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.