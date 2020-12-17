Депутат Госдумы Ананских назвал «Северный поток – 2» крайне выгодным проектом для Европы

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17 декабря 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

трубы для строительства газопровода, Stefan Sauer/dpa

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, который назвал проект "Северный поток – 2" выгодным для европейской экономики.

Российский лидер в рамках большой пресс-конференции уточнил, что трубопровод выгоден Европе и, в частности, Германии. Глава государства подчеркнул, что строительство почти завершено.

Игорь Ананских в беседе с RT согласился с позицией Владимира Путина. Депутат заметил, что трубопроводный газ является самым дешевым, а его транспортировка по дну моря делает его еще более выгодням по цене. Другие варианты доставки обойдутся намного дороже, чем "Северный поток — 2", уточнил он.

Ананских заметил, что вышеуказанный проект несет экономическую выгоду для европейцев, поэтому они "бьются" за то, чтобы трубопровод был достроен.