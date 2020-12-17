Крупнейшие банки России заменят половину пластиковых карт на цифровые
17 декабря 2020, 09:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Два крупнейших российских банка намерены через 2-3 года довести в выпуске новых карт долю цифровых до 40-50%.
Эксперты считают, что замена «пластика» на «цифру» экономит средства и вписывается в так называемую «зеленую» повестку.
Сообщается, что крупнейшие банки решили начать отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые. Оговаривается и срок – 2023 год.
Ряд банков пока что не планирует сокращать объемы пластиковых карт, но будут активно развивать цифровые карты. Специалисты сходятся во мнении, что многие клиенты банков по-прежнему предпочитают иметь пластиковую карту в своем распоряжении, даже если активно пользуются смартфоном в качестве платежного инструмента.
Ранее сообщалось, что в начале 2021 года появится концепция цифрового рубля.
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