В начале 2021 года появится концепция цифрового рубля

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30 ноября 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Банк России. Фото: сайт ЦБ

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что большинство участников финансового рынка поддерживает идею цифрового рубля.

Финансист отметила, что концепция будет описывать четыре конкретные модели.

«Уже на уровне концепции «мы придем к каким-то двум моделям и будем уже писать за и против, а также обсуждать с вами детали», – добавила Скоробогатова.

По ее словам, эта форма денег повлияет на бизнес-модели не только крупных, но и средних и небольших игроков. Она также добавила, что третью форму денег не надо приравнивать с «налом» и «безналом», поскольку это совсем другая «сущность».

Ране глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила пилотный запуск цифрового рубля в конце 2021 года.