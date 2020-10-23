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Набиуллина допустила пилотный запуск цифрового рубля в конце 2021 года

, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Набиуллина допустила пилотный запуск цифрового рубля в конце 2021 года
Эльвира Набиуллина, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Центробанк считает реальной перспективу пилотного запуска цифрового рубля в конце 2021 года, если будет принято решение о его целесообразности, сообщила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Она отметила, что сейчас важно оценить плюсы и риски введения "третьей формы денег". Набиуллина считает необходимым этап пилотирования на ограниченном количестве пользователей. Отвечая на вопрос, насколько реален запуск цифрового рубля в ближайшем будущем,глава Центробанка сказала: "Он вполне реален". Она уточнила, что с введением цифрового рубля Банк России не ставит задачей вытеснение бумажных денег, распространение будет идти плавно. "Это будет, по сути, третья форма денег наряду с наличными и безналичными, сейчас существующими", — заключила Набиуллина.

Эксперт Ян Марчинский объяснил причины появления цифрового рубля.

НС

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