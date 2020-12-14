Правительство направит на развитие АПК в регионах более 6,74 млрд рублей

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14 декабря 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился возместить регионам часть расходов на развитие агропромышленного комплекса.

Общий объём финансирования составит 6,74 млрд рублей. Эту сумму распределят между 34 регионами, которые участвовали в отборе инвестиционных проектов.

«Средства можно направить на различные мероприятия, в том числе на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм, а также пенькоперерабатывающих предприятий. Всего предполагается поддержать 102 инвестиционных проекта. По каждому из них из федерального бюджета компенсируют от 10 до 25% фактической стоимости», говорится в документе.

Ранее сообщалось, что, несмотря на рекордный урожай, в России выросли цены на зерно.