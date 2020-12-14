Правительство направит на развитие АПК в регионах более 6,74 млрд рублей
14 декабря 2020, 22:07[ «Аргументы Недели» ]
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился возместить регионам часть расходов на развитие агропромышленного комплекса.
Общий объём финансирования составит 6,74 млрд рублей. Эту сумму распределят между 34 регионами, которые участвовали в отборе инвестиционных проектов.
«Средства можно направить на различные мероприятия, в том числе на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм, а также пенькоперерабатывающих предприятий. Всего предполагается поддержать 102 инвестиционных проекта. По каждому из них из федерального бюджета компенсируют от 10 до 25% фактической стоимости», говорится в документе.
Ранее сообщалось, что, несмотря на рекордный урожай, в России выросли цены на зерно.
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