«Коммерсантъ»: России не удалось достичь целей импортозамещения продуктов

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7 декабря 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

магазин продуктов, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА) в понедельник, 7 декабря, сообщила, что России не удалось достичь целей импортозамещения продуктов.

В конце лета 2014 года было введено эмбарго на ввоз ряда товаров из Европейского Союза в Россию. Тогда планировалось заместить объем продуктов в соответствии со стратегией импортозамещения, которая была принята в 2012 году и рассчитывалась до 2020 года.

Согласно результатам исследования НРА, объем импорта молочной продукции в РФ удалось снизить на 20% вместо запланированных 30%, плодоовощной продукции – на 11% (вместо предполагаемых 30%). Непосредственно ввоз овощей сократился на 27%, хотя этот показатель, в соответствии с планом, должен был снизиться на 70%.

Импорт мяса сократился на 65%, что на 2,8 п. п. меньше целевых показателей.

Национальное рейтинговое агентство отметило, что во многом поставки продуктов из Евросоюза заместили импортом из Белоруссии, которая является основным поставщиком мяса и молочной продукции для России. Поставки норвежской рыбы были заменены поставкам из Чили и с Фарерских островов, а Эквадор теперь является ключевым поставщиком фруктов.