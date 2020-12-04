Экономист Михаил Беляев оценил ситуацию на валютном рынке
4 декабря 2020, 17:25[ «Аргументы Недели» ]
Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал данные торгов, согласно которым курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с 2 сентября.
На ослабление доллара влияет то, что Соединенные Штаты сейчас находятся в «промежуточной позиции» в связи с ситуацией с выборами президента, считает экономист, передает RT.
По словам Михаила Беляева, равновесная позиция рубля по отношению доллару — это где-то 75—76 рублей за доллар, как видно по динамике последних месяцев. Поэтому в настоящий момент рубль близок к своей самой высокой границе. Эксперт считает, что колебание курса будет продолжаться, но при этом будет находиться у центральной позиции - 75-76 рублей.
Единственная возможность для укрепления рубля будет к концу декабря, как считает финансовый аналитик Степан Демура.
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