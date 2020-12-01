Аналитик оценил шансы на укрепление рубля к концу декабря

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1 декабря 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Фото: pixabay.com

Единственная возможность для укрепления рубля будет к концу декабря, как считает финансовый аналитик Степан Демура. Он отметил важный фактор, почему не стоит ждать стабильности от валюты.

По его мнению, важным фактором будет долларовая ликвидность: "пока она на рынках присутствует, поэтому мы видим эйфорию, но там есть серьезные проблемы, которые на горизонте полутора месяцев начнут оказывать влияние на уменьшение долларовой ликвидности и начнут падать все рынки, в том числе, и долговые".

Так, по прогнозам эксперта, после февраля начнутся крупные проблемы в мировой банковской системе.

"Потому что ФРС говорит, условно, "мы и так вкачали много". Придет в районе триллиона, но триллиона для рынков на таких высотах недостаточно, а количество оптимистов достигло исторического максимума и, соответственно, они должны быть обнулены, как это было десятки раз в истории", — пояснил финансовый аналитик.