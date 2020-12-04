ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

Эксперт Бадалов объяснил подробности новой системы оценки банковских клиентов

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт Бадалов объяснил подробности новой системы оценки банковских клиентов
Банк России. Фото: сайт ЦБ РФ

Новая система ЦБ по оценке банковских клиентов будет работать по принципу «светофора». Так считает доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

По его словам, нововведение относится к федеральному закону № 115 о противодействии легализации незаконных доходов.

«Благонадежность клиентов определяется не с точки зрения кредитования, а на основании их вовлеченности в сомнительные операции. Банк не получит кредитную историю, речь здесь идет о юридических лицах», – пояснил Бадалов ФБА «Экономика сегодня».

По словам эксперта, банки с помощью данной системы смогут получить информацию о вовлеченности конкретных компаний в теневые операции, и к кредитам этот вопрос никакого отношения не имеет.

«Сегодня данные по нелегальным доходам разрозненны, в результате каждый банк самостоятельно принимает решение о том, являются действия клиента реальными или нет. Возникает много сложностей, когда в одном банке клиента признают сомнительным, а в другом, наоборот, выносят положительное решение», – сказал Бадалов.

Ранее сообщалось, что в начале 2021 года появится концепция цифрового рубля.

ДВа

В мире

Украинские морпехи нарушили перемирие в Донбассе и уничтожили из минометов двух бойцов ДНР

Украинские морпехи нарушили перемирие в Донбассе и уничтожили из минометов двух бойцов ДНР

Украинские морские пехотинцы нарушили режим перемирия, действующий в зоне конфликта на территории Донбасса. Соответствующую информацию распространила сегодня Народная милиция непризнанной ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью