Мировые цены на пшеницу рухнули из-за России и Австралии
1 декабря 2020, 19:03[ «Аргументы Недели» ]
Австралия и Россия объявили о намерении увеличить предложение на глобальном рынке пшеницы. Цены на этот продукт из-за инициативы двух стран значительно снизились после пяти месяцев роста.
Минсельхоз РФ накануне предложил с середины февраля до 30 июня 2021 года увеличить квоту на экспорт пшеницы с 15 миллионов тонн до 17,5 миллиона тонн. Австралия спрогнозировала рост урожая на 8%, до 31,2 млн тонн. В результате фьючерсы на пшеницу в понедельник, 30 ноября, упали на 3,3 процента в ходе торгов на Чикагской товарно-сырьевой бирже (Chicago Mercantile Exchange, CME) до минимума за 8 недель. Пятимесячный рост до этого стал самым продолжительным за последние 13 лет.
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