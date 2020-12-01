Мировые цены на пшеницу рухнули из-за России и Австралии

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1 декабря 2020, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

пшеница, фото: istockphoto.com

Австралия и Россия объявили о намерении увеличить предложение на глобальном рынке пшеницы. Цены на этот продукт из-за инициативы двух стран значительно снизились после пяти месяцев роста.

Минсельхоз РФ накануне предложил с середины февраля до 30 июня 2021 года увеличить квоту на экспорт пшеницы с 15 миллионов тонн до 17,5 миллиона тонн. Австралия спрогнозировала рост урожая на 8%, до 31,2 млн тонн. В результате фьючерсы на пшеницу в понедельник, 30 ноября, упали на 3,3 процента в ходе торгов на Чикагской товарно-сырьевой бирже (Chicago Mercantile Exchange, CME) до минимума за 8 недель. Пятимесячный рост до этого стал самым продолжительным за последние 13 лет.