Экономист Авакян считает, что даже серьезные колебания на нефтяном рынке не укрепят курс рубля

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1 декабря 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

рубли, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Экономист Нарек Авакян заявил, что слабость российской экономики в последние пару лет привела к тому, что к укреплению рубля не смогут привести даже существенные колебания на нефтяном рынке.

"Курс рубля не будет укрепляться", – заметил Авакян, уточнив, что все дело в слабости экономики РФ на данный момент. Экономист в разговоре с URA.RU уточнил, что ЦБ и правительство страны вряд ли допустят, чтобы один из немногих факторов поддержки экономики (дешевый рубль) сошел на нет. По мнению эксперта, вероятнее всего, будет снижаться ключевая ставка.

Финансист также добавил, что рост и падение российской экономики зависят не столько от курса нефти, сколько от ряда других факторов.