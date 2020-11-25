Глава британского Минфина Сунак заявил о сильнейшем за 300 лет спаде экономики в стране

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25 ноября 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лондон, pixabay.com

Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что экономика Соединенного Королевства в настоящий момент переживает сильнейший за последние 300 лет кризис из-за пандемии коронавируса нового типа.

Риши Сунак уточнил, что британская экономика не вернется к уровню прошлого года раньше четвертого квартала 2022 года, даже если рост возобновится.

Глава Минфина Великобритании заявил, что в 2025 году рост экономики будет примерно на 3 процента ниже, чем ожидалось весной.

Бюро бюджетной ответственности Британии ранее сообщило, что ВВП страны в текущем году году снизится на 11,3 процента.