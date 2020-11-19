ЦБ: спад экономики по итогам года ожидается 4%

19 ноября 2020, 17:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Центральный банк РФ ожидает, что пауза в восстановлении мировой и российской экономики продлится до весны 2021 года, а после паузы восстановление продолжится. Руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов рассказал, что Центробанк ожидает по итогам 2020 года спад экономики в пределах 4–5%.
По словам эксперта, в третьем квартале спад составил 3,6%, в четвертом квартале динамика несколько ухудшится, спад будет на уровне 5%, может быть чуть поглубже. Термасов отметил восстановление в третьем квартале, которое имело бурный характер.
Если в товарной рознице возвращение зафиксировано на докризисные уровни, хотя то по услугам провал большой и восстановление займет более длительный период.
Эксперт подчеркнул, что Банк России в базовый прогноз не закладывает сценариев жесткого локдауна, как это было во втором квартале 2020 года.
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