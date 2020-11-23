Эксперт Бадалов считает, что у ЦБ нет цели лишить лицензий как можно большее количество банков

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23 ноября 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Банк России. Фото: сайт ЦБ

Современная политика Центробанка РФ не направлена на отзыв лицензий у банков. Так считает доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

По его словам, в прошлом году, еще до «коронакризиса», прогнозировали отзыв 30-35 банковских лицензий, но он не сбылся.

«Такая массированная программа отзыва лицензий кредитных организаций Центробанком РФ является политикой прошлых лет и сейчас больше не применяется», – рассказал Бадалов ФБА «Экономика сегодня».

Свои слова эксперт подтверждает цифрами: в 2018 году регулятор отозвал лицензии у 57 кредитных организаций, в 2019 году - у 28, а в третьем квартале 2020 года «пострадали» только три банка, еще шесть структур прекратили деятельность по решению акционеров.

«Сегодня ситуация на рынке банковских услуг поменялась. Если банки видят, что у них нет перспектив дальнейшей деятельности и развития, то сами сдают Центробанку РФ лицензию без принудительного отзыва», – пояснил Бадалов.

Он также отметил, что процесс отзыва лицензий стал для банковской сферы неактуальным, порядок прекращения деятельности банков сверху заменен на собственные решения кредитных организаций и банковского рынка.

Ранее был оценен прогноз о потере лицензии у 38 российских банков.