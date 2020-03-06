Аналитик оценил прогноз о потере лицензии у 38 российских банков

Финансовый аналитик Антон Шабанов заявил, что в группу дефолтного риска попали около 10% от общего числа российских банков. По его словам, попадание 38 организаций в «зону риска» не окажет серьезного влияния на банковскую сферу в целом.
«Даже если с ними что-то случится, ничего глобального ни с банковской системой, ни с деньгами определенных вкладчиков не произойдет. Часть этих банков вообще не работает с физическими лицами, они работают только с юридическими лицами», - пояснил эксперт.
Кроме того, Шабанов отметил, что «это очень малоизвестные банки, которые находятся в самом конце рейтинга» - «карманные банки». Он добавил, что их создают для удовлетворения потребностей определённого бизнеса, например, привлечения денег и дешевых кредитов.
Эксперт призвал людей при выборе «хорошего» банка обращать внимание на отчётность и документацию, опубликованную на сайте Центробанка.
«Если банк, в котором вы храните деньги, входит в систему страхования вкладов, то до 1 млн 400 рублей вам все обязательно вернут», - заключил он.
Ранее представители ЦБ предупредили россиян о новом виде мошенничества "такси от банка".