Экономист Михаил Хазин считает, что в обозримом будущем рубль вернется к курсу 45 за доллар

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 ноября 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

В обозримом будущем российский рубль вернется к курсу 45 за доллар. О том, что рубль укрепится по отношению к американской валюте, заявили экономисты Михаил Хазин и Михаил Делягин в эфире ютуб-канала Metametrica.

По прогнозу Хазина, который он строит, основываясь на данных работавших в США валютных спекулянтов,

"рубль вернется к курсу 45 относительно доллара". По мнению эксперта, американские доллары сейчас очень переоценены, следует ожидать возвращения к их реальной стоимости. Но в тоже время Хазин предположил, что с курсом может произойти "все что угодно".

Михаил Делягин считает, что курс российской валюты станет дороже не из-за усиления рубля, а из-за ослабления американской валюты. Эксперт призвал не надеяться на евро по 55 рублей.

Причиной снижения рубля сейчас является некоторое ухудшение внешнего фона из-за продолжающегося роста заболеваний коронавирусом и подъема курса доллара по отношению к основным мировым валютам.