Эксперты считают, что курс рубля может поддержать российский налоговый период

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19 ноября 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Причиной снижения рубля является некоторое ухудшение внешнего фона из-за продолжающегося роста заболеваний коронавирусом и подъема курса доллара по отношению к основным мировым валютам.

Так считают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня», акцентируя внимание на том, что позитив, связанный с вакцинами и растущими ценами на нефть, уже отыграл. Тем не менее, текущее ослабление рубля не стоит считать началом резкого падения курса

По мнению специалистов, негатива добавила резолюция Конгресса США о санкциях против РФ из-за дела Навального. Но поддержкой рублю все еще выступает российский налоговый период, пик выплат которого придется на 25 ноября.

«Пока наиболее вероятным до конца года видится вариант колебания рубля на отметке 76-78 рублей за доллар», – считают эксперты, добавив, что в дальнейшем укрепление рубля может продолжиться в связи с переменами в политике США.

Ранее финансист Ордов предположил, что курс рубля переживет несколько сильных колебаний.