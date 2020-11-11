Юрий Бурлачко на московском форуме дал оценку ситуации в кубанской экономике

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 ноября 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко принял участие в работе дискуссионной площадки форума «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие открылось в Москве на базе Центра международной торговли.

Руководитель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко, председатели профильных комитетов – вице-спикер Николай Петропавловский и Николай Кравченко — поучаствовали в работе дискуссионной площадки, на которой обсуждалась тема: вызовы современной экономике в условиях пандемии COVID-19.

Форум, организованный Росконгрессом и Агентством стратегических инициатив (АСИ), проходит в дистанционном формате. В течение трех дней представители государства, эксперты в области экономики, технологического и социального развития, ученые, руководители НКО, специалисты в сфере образования и городской среды обсуждают ситуацию, в которой из-за пандемии оказалась отечественная экономика. Целью форума является поиск и аккумуляция идей, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны в новых реалиях.

Спикерами сессии были первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Модератором мероприятия выступил экономический обозреватель телеканала «Россия 24», директор лаборатории «СберИндекс» Николай Корженевский.

В день открытия форума на его площадках поднимались также такие темы, как положение дел на рынке труда, социальная ответственность в условиях пандемии, ожидания и сценарии развития страны в ближайшие 15 лет.

Комментируя ситуацию, в которой из-за коронавируса оказалась экономика Краснодарского края, глава регионального парламента отметил, что сейчас она стабилизировалась. Спикер ЗСК также подчеркнул, что этого удалось добиться, благодаря мерам, которые оперативно разрабатывались и утверждались командой губернатора Кубани.

— Принятые нами изменения в краевые законы направлены на всестороннее обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Это позволит в полной мере реализовывать на территории муниципалитетов важные соцпрограммы, поддерживать пострадавшие от пандемии отрасли, социально незащищенные группы кубанцев. Пандемия серьезно сказалась на нашей экономике, объемы собственных налоговых и неналоговых доходов в этом году заметно снизились. И мы признательны федеральному центру за поддержку. Ею мы воспользуемся с благодарностью, но при этом совместными усилиями будем искать пути скорейшего восстановления своей экономики, выхода на прежние темпы экономического роста, — сказал Юрий Бурлачко.