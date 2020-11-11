Минтруд обещает, что при новой методике расчета прожиточного минимума вырастут пенсии

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11 ноября 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пенсионеры, фото: pixabay.com

Госдума сегодня на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года.

Согласно проекту, величина прожиточного минимума на душу населения по РФ на год устанавливается правительством исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за прошедший год.

Новая методика расчета будет способствовать росту пенсий, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Он высказал мнение, что при таком инструменте повысится заинтересованность в "обелении" заработной платы, потому что ее значение влияет напрямую на значение прожиточного минимума через размер медианной зарплаты. При ее росте будут увеличиваться и выплаты в Пенсионный фонд. "Больше платежи - больше пенсии. Резюме: значение будет изменяться в большую сторону", - сказал Пудов на заседании в Госдуме.

Ранее Рязанский разъяснил новую методику расчета прожиточного минимума и МРОТ.