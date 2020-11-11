Правительство РФ будет работать над новой социально-экономической моделью развития

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11 ноября 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Госдума и президент РФ Владимир Путин утвердили кандидатуры всех министров и вице-премьера, предложенные ранее Михаилом Мишустиным. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что главная проблема, которую необходимо решить правительству, - это бедность. Для решения этой и других проблем необходима новая социально-экономическая модель развития. Что сможет нам предложить правительство?

Ближайшее десятилетие, по мнению первого вице-премьера, заставит и Россию, и мир в корне изменить модель развития.

«Та экономическая, социальная модель, которая сложилась в мире и поддерживала равновесие, она сбоит, что, собственно, сейчас мы и наблюдаем. И вся история с кризисом COVID-19 свидетельствует об этом», – подчеркнул Белоусов.

Он уточнил, что в России все осложняется «нерешенностью целого ряда социальных проблем и проблем экономических». Помимо бедности Белоусов признал целый ряд других назревших проблем - демографическую, инфраструктурную (социальная и транспортная инфраструктура), кадровую, проблему доверия власти и бизнеса.

«Мы избавились от некоторого такого детского романтизма, что цифровизация решит все проблемы. Мы видим, что цифровизация не только решает проблемы, но и создает. Такая палка о двух концах оказалась», - отметил первый вице-премьер.

Руководитель направления Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов подготовил презентацию, в которой сообщил:

«Целевые параметры экономического роста – 3–3,5% в год – предполагают... рост производительности на 4–4,5% в год. При этом очевидных перспектив наращивания производства в сырьевых отраслях нет. Отсюда, в ядре экономики – в нерентных отраслях и вне бюджетного сектора – производительность должна расти на 5–6% в год с выходом на среднеевропейский уровень».

Эксперт уточнил, что произойдет высвобождение занятых, «схлопывающее скрытую безработицу России». Хотя одновременно с этим рост производительности станет основой для повышения реальной заработной платы и потребительского спроса.

«Цифровизация способна обеспечить двух- трехкратный прирост производительности труда, который, если не трансформировать его в экспансию на внутренних (вытеснение импорта) и внешних рынках, может привести к неприемлемому по масштабам высвобождению занятых», – продолжил экономист.

«Из-за искусственного и обусловленного понятными социальными причинами сдерживания высвобождения занятых в России производительность труда в 2–2,5 раза отстает от уровня наиболее развитых, и в полтора – от уровня менее развитых стран», – отметил Дмитрий Белоусов.

По его данным, потенциал высвобождения занятых при выходе на нынешний уровень производительности труда Италии доходит в РФ до 36 млн человек. Это чуть ли не каждый второй работник.

Более мягкий вариант предполагает, что потенциал высвобождения занятых при постоянном масштабе деятельности может составлять в РФ до 2030 года около 13 млн человек.

И любое ускоренное развитие должно предполагать решение вопроса, как абсорбировать этих работников. В повестке должны быть программы переобучения, стимулирования мобильности, обеспечения доступным жильем, создание новых «зон роста» и условий для формирования работниками финансового «запаса прочности» на случай смены места работы, следует из презентации. Нужен комплекс мер, направленный и на поддержку малого бизнеса, и на повышение экспортного и технологического потенциала, и на инфраструктурное «разблокирование» территорий.

«На мой взгляд, следует разделить две задачи. Первая – преодоление спада экономики и снижения жизненного уровня населения, связанных с пандемией COVID-19. Здесь речь может идти о субсидиях и льготах пострадавшим секторам, особенно малому бизнесу. Другая задача связана со структурными изменениями, которые пандемия ускорила, и с содействием государства перетоку занятости из секторов, где спрос на трудовые ресурсы сокращается, туда, где он растет», – считает руководитель отдела компании «Финам» Ольга Беленькая.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отметил, что вызванный пандемией экономический кризис выявил самые уязвимые сферы, которые нуждаются в поддержке - это сферы малого и среднего бизнеса. Возможно, оказанная им поддержка станет теперь триггером для развития и обновления экономики, предполагает ведущий научный сотрудник лаборатории РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Духон.

«Борьба с бедностью требует огромных инвестиций практически во все сектора экономики. Проблему бедности позволит решить создание новых рабочих мест, ориентированных на более производительный труд, введение эффективных социальных программ», – утверждает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.