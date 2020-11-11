Счетная палата РФ сообщила о рекордном перераспределении средств бюджета в 2020 году

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11 ноября 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Рекордное перераспределение средств бюджета в России отмечено из-за роста связанных с пандемией расходов при одновременном падении доходов. Об этом свидетельствуют данные Счетной палаты РФ.

С января по сентябрь 2020 года свое назначение поменяла треть годовых ассигнований, что составляет 8,5 трлн руб. Масштаб перераспределения бюджетных средств в 4 раза превышает изменения за аналогичный период 2019 года (2,1 трлн руб.).

Ранее Минфин объявил, что по итогам девяти месяцев этого года зафиксирован дефицит в размере 1,77 трлн руб. При доходах в 13,22 трлн руб. расходы составили 14,99 трлн руб. Рост расходов связывают с тратами на поддержку экономики и населения в первом полугодии.

По данным Счетной палаты, высокие показатели уровня исполнения расходов зафиксированы по разделам:

- «социальная политика» (82% против 74% за такой же период 2019 года),

- «межбюджетные трансферты» (рост с 65% до 78%),

- ЖКХ (с 54% до 74%) и «здравоохранение» (с 65% до 71%).

Среди нацпроектов лучшие показатели в сферах малого бизнеса и здравоохранения (по 69%). Худший результат по исполнению расходов показал Ростуризм - всего 16% от предназначенных средств.