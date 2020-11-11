Челябинским предпринимателям помогут при помощи бизнес-инкубатора

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11 ноября 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Конференц-зал, который предлагается использовать предпринимателям для переговоров. Фото предоставлено "Территорией бизне

Начинающие предприниматели Челябинской области могут получить офисы на льготных условиях, оборудованные мебелью, техникой, охраной, автостоянкой и другими удобствами.

Конкурс на размещение резидентов проводит Центр Бизнес-инкубирования «Территории Бизнеса». Работа ведется с целью продвижения информации о деятельности центра «Мой бизнес» Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.

«Мы стараемся создать идеальные условия для наших резидентов. Они получают весь комплекс услуг и поддержку. При этом мы можем по-настоящему гордиться своими действующими резидентами и выпускниками. Среди них – Napoleon IT, киностудия «Челфильм», проектно-конструкторское бюро «SKI-MA» и другие. Сейчас их названия известны не только в Челябинской области, но и по всей России, и даже за рубежом»,-отметила руководитель Центра бизнес-инкубирования «Территории Бизнеса»Евгения Пролубникова.

Мебель, техника, офис будут предоставлены по льготным ценам. Резиденты получают доступ к конференц-залу, переговорной комнате. Есть круглосуточный доступ, охрана офиса и стоянка, участие в бизнес-мероприятиях, информационно-консультационное сопровождение по различным вопросам развития бизнеса и государственных программ финансирования.

Центр предлагает предпринимателям пройти эксклюзивную акселерационную программу — узнать свои сильные и слабые стороны, получить новые навыки, и сделать свой бизнес еще успешнее. Как отмечают представители центра, 61,11 % резидентов остаются на рынке спустя годы против 90% закрытий и банкротств в первый год.

В Бизнес-инкубаторе Челябинской области осталось три свободных офиса. Заявки на размещение принимаются до 11 часов 17 ноября. Условия участия в конкурсе и размещения в бизнес-инкубаторе можно уточнить по телефону 8 351 262-37-27